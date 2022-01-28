AK Parti'den can dostların ihtiyaçları için seferberlik - Son Dakika

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, partinin 81 il teşkilatıyla şehirlerde ve doğadaki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre devletin tüm kurumları ve AK Partili belediyeler ile teşkilatlarının, vatandaşların yanında olduğu, ihtiyaç sahiplerini gözettiği ve mevsim koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluk ile mağduriyetlerin önüne geçecek çalışmaları hayata geçirdiğini belirtti.

Şehirlerde ve doğadaki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için gençlik kollarıyla tüm il ve ilçelerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaaslan, "Şehirlerimizin merkezlerinde ve merkezden uzak kırsal alanlardaki farklı noktalarda can dostlarımız için yem ve mama bırakılması, ağaçlara kuşlar için meyveler takılması, pencere önlerine ekmek kırıntıları koyulması gibi çeşitlendirilebilecek eşzamanlı çalışmalar yapıyoruz. İnancımız ve medeniyetimiz bizlere tüm canlılara hürmeti öğütler." açıklamasında bulundu.

Bu anlayışın rehberliğinde çalışmaları teşkilat mensupları, konuya hassasiyeti olan vatandaşlar, hayvanseverler, gençler ve çevre gönüllüsü Cemre'lerin geniş katılımıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık yaklaşımını çalışmamızın merkezine alıyor, özellikle atık malzemeleri geri dönüşüm ile can dostlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıyoruz. 'Bize Emanet' diyerek sürdürdüğümüz çalışmamız ile tüm canlıların bizlere emanet olduğu, aynı zamanda korunup gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıyoruz. Bu seferberliğe katılan ve destek veren teşkilatlarımıza, genç kardeşlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

"BizeEmanet"

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediyelere, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu'nun ardından, sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve barınakların kurulması, mevcut şartların daha da iyileştirilmesi yönündeki çağrısıyla hem vatandaşların güvenliği hem de can dostlar için hızla harekete geçildiğini dile getirdi.

Karaaslan, barınakların koşullarının iyileştirilmesi, gıda atıklarından mama üretilmesi konularında titizlikle çalışmaya devam edildiğini bildirdi.

Çalışmayla ilgili farkındalığın oluşturulması ve yurt çapında daha geniş kapsamlı bir seferberliğe dönüşmesi için "BizeEmanet" etiketinin kullanıldığı sosyal medya çalışmasının şu anda Türkiye gündeminde en üst sıralarda yer aldığına dikkati çeken Karaaslan, çalışmanın bir günle sınırlı kalmayarak, kış şartlarının etkili olduğu süre boyunca devam edeceğini belirtti.

"Can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Yeryüzünü paylaştığımız canları unutmayalım. Bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çünkü onlar bize emanet." paylaşımında bulundu