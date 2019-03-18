Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne Özel Kısa Film

AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne Özel Kısa Film

18 dakika önce

AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için kısa film hazırlandı.

AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne Özel Kısa Film, System.String[]
AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için kısa film hazırlandı.

Çanakkale Şehitleri anısına hazırlanan "Taburcu" isimli filmde, Çanakkale Savaşı sırasında yaralan askerlerin taburcu edildikleri duygu dolu anlar anlatıldı.

Bugünkü koşullarda hastaneden taburcu edilen bir hastanın görüntülerinin de yer aldığı kısa filmde, "Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA

AK Parti, Çanakkale Zaferi, Politika
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