AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne Özel Kısa Film
18 dakika önce
AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için kısa film hazırlandı.
AK Parti
tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi
için kısa film hazırlandı.
Çanakkale Şehitleri anısına hazırlanan "Taburcu" isimli filmde, Çanakkale Savaşı sırasında yaralan askerlerin taburcu edildikleri duygu dolu anlar anlatıldı.
Bugünkü koşullarda hastaneden taburcu edilen bir hastanın görüntülerinin de yer aldığı kısa filmde, "Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi
kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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