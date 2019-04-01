Son Dakika Haberleri: AK Parti'den "Canımın İçi Türkiyem" Klibi

AK Parti'den "Canımın İçi Türkiyem" Klibi

1 saat önce

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla vatandaşlara, "Canımın içi Türkiyem" adlı kliple teşekkür etti.

AK Parti'den
AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla vatandaşlara, "Canımın içi Türkiyem" adlı kliple teşekkür etti.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, "Teşekkürler Türkiye" etiketiyle "Canımın içi Türkiyem" adlı klip paylaşıldı.

Klipte, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki mücadelesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verildi.

Klip, "Canımın içi Türkiyem" şarkısı eşliğinde, "Teşekkürler Türkiye" yazısıyla sona eriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:08 Kaynak: AA

Türkiye, AK Parti, Güncel
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