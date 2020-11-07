AK Parti'den çarpıcı açıklamalar - Son Dakika

AK Parti'den çarpıcı açıklamalar

07.11.2020 12:23
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Edremit Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, ilçedeki yerel ve ulusal medya mensupları ile bir araya gelerek, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Edremit Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, ilçedeki yerel ve ulusal medya mensupları ile bir araya gelerek, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundular.

İlçenin Faruk Serpil Parkı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına çok sayıda medya mensubu katılım gösterdi. Samimi ortamda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Edremit Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi ve toplantıda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı. AK Parti, her mecrada olduğu gibi belediyemizin meclisinde de mazlumun, masumun, tüyü bitmemiş yetimin yanındadır. Her zaman haksızlıkların karşısındadır. Belediye meclisindeki AK Parti gurubumuzun sözcüsü olan Murat Tuna'nın toplantıdaki haklı söylemlerine tahammül edemeyen CHP'li 5 meclis üyesi toplantıya katılmadı. Buna rağmen, Tuna ile Belediye Başkanı Hasan Arslan arasında tartışma oldu ve Sayın Arslan, Tuna'nın sözlerini ciddiye almamakta direndi. Bu tartışmalarda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimizin amacı, yanlış işler yapılmasının önüne geçmek, belediyenin mallarını, mülklerini korumak, kollamaktan öte değildir. Yanlış işler yapılmaya, yanlış kararlar alınmaya çalışılmaya devam edilmesi halinde, bu ve bunun gibi tartışmalar her meclis toplantısında yaşanmaya devam edecektir. Bizler bu duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ise "Edremit Belediye Başkanı çerçevesiz bir resim gibidir. Çerçevesiz resim nedir? Asarsınız duvara, bir gün bir köşesi kırılır, bir gün sararır, öbür gün toz tutar, başka bir gün iki kapı açıldığında cereyan yapar yerlere düşer kırılır. Edremit bunları hak etmiyor. Edremit Belediyesi bu konuda çok talihsizdir, geçen dönem de talihsizdi. Önümüzdeki 3 buçuk yılın da nasıl biteceğini görmekte zorluk çekiyoruz" dedi.

Edremit Belediyesinin doğrudan teminlerle yönetildiğini söyleyen Tuna, "Doğrudan temin bütçe ne kadar yüksek olursa personel giderleri çıktıktan sonra gelirin doğrudan temininin yüzde 10 unu yapma hakkına sahip. Fakat personel giderleri bütçenin yüzde 36'sıdır yasal olarak ama bizim personel giderleri yüzde 50'yi bulmuştur. Bu da kamu zararıdır. Fakat bütçeyi yüksek tutmanın bir tek nedeni doğrudan temini elinde tutmak için. Şükrü Tunar, Sabahattin Ali evi bunun bir örneğidir. Edremit Belediye Başkanı ve ekibi Edremit'i doğrudan teminlerle yönetiyor" dedi.

ED-BEL konusundaki soruyu cevaplayan Tuna, "ED-BEL'in tüm otelleri zarar etmektedir. ED-BEL Belediyenin iştiraki olup yüzde 99.9'u Edremit Belediyesinin mülküdür. 0.1 niye mülkü değil? Türk Ticaret Kanunu'na göre Ltd. Şti tek kişiyle oluşturulmadığından ötürü 0.1 hisseyi Edremit Borsasına vermişler. Kendisi de gelince ED-BEL A.Ş.'yi oluşturdu. Sebebi şuydu: A.Ş.'lerde yönetim kurulu üyeleri harcamalarıyla ilgili, o kurumun zararlarıyla ilgili müteselsil sorumluluk taşımıyor. Onun için ED-BEL'i A.Ş yaparak, yönetim kurulu oluşturup gider zararlarının kayıtlarını o yönetim kurulundan tahsis etmemek için A.Ş olmuştur. Şimdi ED -BEL otelleri zarar etmektedir. Böyle bir idarenin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını savunmaktayım. ED-BEL'e destek kredi almak için A.Ş.'ye çevirdiğini söyledi. Hiçbir ticari banka kredi vermiyor." şeklinde sözler sarf etti.

Yapılan konuşmaların ardından, başkan Ekrem Umutlu ve Murat Tuna, medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve ilçedeki devlet yatırımları hakkında güncel durumu özetledi. - BALIKESİR

AK Parti'den çarpıcı açıklamalar
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar
AK Parti'den çarpıcı açıklamalar

Balıkesir, AK Parti, Edremit, Medya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den çarpıcı açıklamalar - Son Dakika


Son Dakika

Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı
Azerbaycan 27 yıl sonra Tsakuri ve Atagut köylerini işgalden kurtardı Azerbaycan 27 yıl sonra Tsakuri ve Atagut köylerini işgalden kurtardı         
12:30
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar         
08:30
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 12:44:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den çarpıcı açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei