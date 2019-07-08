AK Parti'den Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama
1 saat önce
Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:32
, "Kamuoyunda Merkez Bankası
Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır." dedi.
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