Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama
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AK Parti'den Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

1 saat önce

Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı.

AK Parti'den Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama, System.String[]
Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:32 
Merkez Bankası, Muş, Ekonomi
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