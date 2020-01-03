AK Parti'den cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara giysi yardımı - Son Dakika

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, cezaevindeki mahkum ya da tutuklu anneleri ile birlikte kalan çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dağdelen, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ile Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum ve tutuklu anneleri ziyaret etti, kışlık giysi ve çeşitli yardımlarda bulundu.

Dağdelen, anneleri ile demir parmaklıklar arkasında hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan masum yavrulara her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çocukların yüzlerine bu soğuk kış günlerinde sıcak bir tebessüm kondurmak istediklerini dile getiren Dağdelen, "AK Parti olarak hangi koşul ve ortamda olursa olsun, çocuklarımızın geleceğe sağlıklı bakmaları ve mahrumiyet duygusu yaşamamaları temel arzumuz ve hedefimizdir." ifadelerini kullandı.