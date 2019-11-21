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AK Parti'den CHP'li Özkoç'un ifadelerine tepki

6 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

AK Parti'den CHP'li Özkoç'un ifadelerine tepki, System.String[]

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Tever yaptığı açıklamada, Özkoç'un kullandığı ifadelerin kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Bilinsin ki içlerindeki karanlığı, geçmişe özlemi bu şekilde ortaya dökmelerini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. En hafifinden küstahlık dolu bu sözler bir milletvekiline asla yakışmamıştır." diye kaydetti.

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Merve Hilal Coşar da Özkoç'un ifadelerinin tüm başörtülüleri incittiğini bildirdi.

Özkoç'un adeta 20 yıl öncesini özlemişcesine başörtülü bir milletvekiline ahlaksızca saldırdığına işaret eden Coşar, "Meclis çatısı altında başörtülü görmeyi hala hazmedemedikleri ortaya çıkmıştır. İnsan haklarına saygıdan nasibini almamış bu faşist zihniyet ülkeyi yönetse zorbalıkta 28 Şubat günlerini geçecekleri anlaşılmıştır. Çok şükür ki milletimiz bunları görüyor ve asla CHP'ye yetki vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Genel Kurulu, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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