Son Dakika Haberleri: AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine tepki
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AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine tepki

1 saat önce

AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine sert tepki

AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partili bazı vekillerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine tepki gösterdi.


CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü söyleyen Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:45 
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CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki
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