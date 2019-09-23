AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine tepki
1 saat önce
AK Parti'den CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesine sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partili bazı vekillerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine tepki gösterdi.
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü söyleyen Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:45
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