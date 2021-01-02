AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar - Son Dakika

AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar

02.01.2021 10:37

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na türban açıklaması üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu iki yüzlü siyasete destek veriyorlar. hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar" dedi.

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın türban için yaptığı, "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" açıklaması birçok kesim tarafından tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunurken, açıklaması sırasında kullandığı "Vitrin mankeni" ifadesi muhalefet tarafından tepki çekti.

İktidar ve muhalefet üyeleri art arda yaptıkları açıklamalar ile birbirlerine tepki gösterirken, son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti "ittifak halinde" rahatsız etmiş.

"YASSIADA ZİHNİYETİ BÜTÜN YASAKÇI HALİYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.

"GEÇMİŞLERİ NEYSE BUGÜNLERİ DE O"

Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.

Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, "iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz" diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir.

"SİYASİ TAKİYYE PEŞİNDEDİR"

İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, "siyasi takiyye" peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular.

"DEMOKRATİK ÇİZGİYE GELMEK MECBURİYETİNDE KALDI"

Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegane amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır.

"İKİ YÜZLÜ DAVRANIYORLAR"

CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu iki yüzlü siyasete destek veriyorlar... "İktidarı seçimsiz götürmekten" bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU DUVARLARI YIKMIŞTIR"

Bugün iki yüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Sn. Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir..."

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın türban ile ilgili yaptığı tepki çeken açıklamasını değerlendirdi ve "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Vitrin mankeni" açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise, "Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir!" dedi ve hashtag açarak "Özür dile Erdoğan" ifadesine yer verdi.

AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Hakları, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar - Son Dakika


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