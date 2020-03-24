AK Parti'den CHP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - Son Dakika

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AK Parti'den CHP'ye infaz düzenlemesi ziyareti
6 saat önce
AK Parti Meclis Grubu üyeleri, infaz düzenlemesi konusunu görüşmek üzere CHP Grubunu ziyaret etti.
AK Parti Meclis Grubu üyeleri, infaz düzenlemesi konusunu görüşmek üzere CHP Grubunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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