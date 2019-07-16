Son Dakika Haberleri: AK Parti'den CHPli Özkoç'a tepki
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AK Parti'den CHPli Özkoç'a tepki

21 dakika önce

Çelik, Özkoç'un konuşmasıyla ilgili, "FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır.

AK Parti'den CHPli Özkoç'a tepki, System.String[]
Çelik, Özkoç'un konuşmasıyla ilgili, "FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır." dedi..
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:02 
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