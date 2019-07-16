AK Parti'den CHPli Özkoç'a tepki
21 dakika önce
Çelik, Özkoç'un konuşmasıyla ilgili, "FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır.
Çelik, Özkoç'un konuşmasıyla ilgili, "FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye
'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır." dedi..
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:02
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