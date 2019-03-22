Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Cumhurbaşkanı Mitingine Davet

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Mitingine Davet

30 dakika önce

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyamanlıları Cumhurbaşkanı Mitingine davet etti.

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Mitingine Davet, System.String[]
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyamanlıları Cumhurbaşkanı Mitingine davet etti.

Parti binasında Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart Salı Günü saat 16.00'da Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda Adıyamanlılar ile buluşacağını belirtti.

Adıyaman halkını mitinge davet eden Başkan Dağtekin, "Adıyaman halkı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Recep Tayyip Erdoğan'da Adıyaman'ı seviyor. Bunun için ben inanıyorum ki bu güne kadarki en görkemli en kalabalık mitingi gerçekleştireceğiz. Özellikle Merkez Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç ile beraber 24 belediyenin tamamını AK Parti alacaktır. Bunun gayreti ve çabasındayız. İnşallah çok güzel bir sonuç alacağız" dedi.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında 31 Mart Seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını, ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, "Şuanda dünyadaki bütün zalimlere karşı dik durabilen, mazlumlara umut olabilecek başka bir Türkiye, başka bir Recep Tayyip Erdoğan yok. Bizim güçlenmemiz birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin esaretten kurtulup, kendi kararını kendi vermesi, bu milletin yücelmesi, milletin kendi sorununu kendi çözmesi, zulmedenlerin karşısında durmamış birilerini rahatsız ediyor. Onlar kendi ellerinde ipi olan bir Türkiye istiyorlar. Ama Türkiye artık eski Türkiye yok. Güçlü bir iradesi ve lideri olan bir ülke var. Haçlı ittifakıyla hareket eden zihniyeti bu rahatsız ediyor. O nedenden dolayı bu mesele yerel seçim meselesi değildir. Bu mesele millet, memleket meselesi, bu mesele ümmetin meselesidir. Bu coğrafyanın kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimin arifesindeyiz" dedi.

Aydın, miting ile ilgili ise çağrıda bulunarak, "Adıyaman her zaman üzerine düşeni yaptı. Bundan sonrada yapacaktır. Milletimiz yine en güçlü desteği AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a verecektir. Millet kendisine hizmet edene destek verecektir. 17 yılda Adıyaman'a 17 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Türkiye büyüyüp güçleniyor. Güçlendikçe, şeytanlar rahat durmuyor. Şeytanları taşlamaya devam edeceğiz.

Adıyaman her seferinde Cumhurbaşkanımızı muhteşem karşılamayla bağrına bastı. Adıyaman ile ilgili her türlü projemize destek olur. İnşallah büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Milletvekili, Adıyaman, AK Parti, Cumhurbaşkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı Mezuniyet Törenine Telefonla Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Cumhurbaşkanı Mitingine Davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]