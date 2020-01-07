AK Parti'den darp edilen otel işletmecisine gençmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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AK Parti'den darp edilen otel işletmecisine gençmiş olsun ziyareti

6 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekilleri, geçtiğimiz ay Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde eşi ile birlikte iki kişinin saldırısına uğrayarak darp edilen otel işletmecisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den darp edilen otel işletmecisine gençmiş olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Karaman Milletvekilleri, geçtiğimiz ay Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde eşi ile birlikte iki kişinin saldırısına uğrayarak darp edilen otel işletmecisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen ziyarette Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Şadi Uyar, İl Teşkilat Başkanı Ahmet Göregen ve Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş'da hazır bulundu. Olay ile ilgili otel işletmecisi Necati Göğercin'den bilgi alan milletvekilleri, böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Ziyarette sırasında Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in ailenin küçük kızları ile yakından ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milletvekili Recep Şeker, "Bizler haklı olduğunuz her konuda yanınızdayız. Böylesi üzücü olayların yaşanmaması en büyük temennimiz" dedi.


Ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür eden Necati Göğercin, "İnşallah bu gibi olaylar bir daha hiçbir yerde yaşanmaz" diye konuştu.


Gögercin'den adli süreçle ilgili bilgi de alan heyet daha sonra otelden ayrıldı. - KARAMAN

AK Parti, Karaman, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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