AK Parti'den deprem araştırması önergesi - Son Dakika

AK Parti deprem ve doğal afetlere ilişkin Meclis Araştırma Önergesi verdi.

AK Parti deprem ile ilgili Meclisi Araştırma Önergesi verdi. Türkiye'de olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması'nın uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi. - ANKARA