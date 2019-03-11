Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Diyarbakır'a Teşekkür

AK Parti'den Diyarbakır'a Teşekkür

1 saat önce

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette İstasyon Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti'den Diyarbakır'a Teşekkür, System.String[]
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette İstasyon Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Budak yaptığı açıklamada, halkın miting alanını tamamen doldurduğunu ifade ederek, 9 Mart Cumartesi günü şehirde adeta bir festival havasının hakim olduğunu belirtti.

Diyarbakır halkıyla gurur duyduğunu dile getiren Budak, "Peygamberler ve sahabeler şehrimiz Diyarbakır, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastı. Bu nedenle Diyarbakırlı hemşehrilerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza coşkulu karşılama ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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