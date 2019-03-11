AK Parti'den Diyarbakır'a Teşekkür
1 saat önce
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette İstasyon Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.
AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kente önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette İstasyon Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.
Budak yaptığı açıklamada, halkın miting alanını tamamen doldurduğunu ifade ederek, 9 Mart Cumartesi günü şehirde adeta bir festival havasının hakim olduğunu belirtti.
Diyarbakır halkıyla gurur duyduğunu dile getiren Budak, "Peygamberler ve sahabeler şehrimiz Diyarbakır, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı bağrına bastı. Bu nedenle Diyarbakırlı hemşehrilerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza coşkulu karşılama ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:39 Kaynak: AA
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak
Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı
Patateste Gümrük Vergisi Sıfırlandı, İthalat 200 Bin Ton ile Sınırlandırıldı
TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi