AK Parti'den Edirne'de salgınla mücadele kampanyası - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal medyada farkındalık kampanyası başlatıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirtti.

Toplum sağlığı için tüm vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden İba, "Virüsün yayılmasını engellemek için temizlik kurallarına uymak ve fiziksel mesafeyi korumaya özen göstermekle birlikte maskeyi tam ve doğru takmak hayati önem taşıyor. Edirne olarak salgının ilk gününden bugüne verdiğimiz başarılı mücadelenin anlam kazanması için önlemleri daha sıkı şekilde uygulamalı ve gereken hassasiyeti göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İba, partisinin tüm üyelerine, "AK Parti ailesi olarak ilçelerimiz dahil tüm üyelerimize Kovid-19 ile mücadelede bugüne kadar göstermiş olduğumuz başarıyı, maskelerimizi takarak attırabiliriz" mesajı gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca tüm teşkilatlarımızla #MaskeniTAK #Edirne etiketleri altında oluşturduğumuz içeriklerle sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattık. Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda şehrimizde salgınla verilen mücadeleyi anlamlı kılmak için el birliği ile kurallara uymalıyız. Birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz."