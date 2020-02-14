Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar bir TIR'a yüklenerek yola çıkarıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgedeki çocukların yüzünü güldürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren AK Partili gençlerin katılımıyla bir TIR dolusu oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek AK Parti'nin Sütlüce'de ki İl Başkanlığı binasına getirildi. Paketlenen oyuncaklar burada, bir TIR'a yüklendi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin yaptığı burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Elazığ bölgemizde üzücü bir deprem yaşadık. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah rahmet eylesin, diyorum. Bu sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, devletimiz tüm gücüyle depremzedelerimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Genel Merkez Gençlik Kolları'mız 81 ilde 'Bir Oyuncak, Çok Tebessüm' adı altında bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında depremden etkilenmiş, bunun psikolojik ağırlığını taşıyan küçük kardeşlerimize oyuncak kampanyası düzenlendi. Biz de bu kampanyayı duyduğumuz andan itibaren hemen 39 ilçemiz hep birlikte seferber olduk. Herkes gönlünden ne kopuyorsa ilimize ilçelerimize getirdiler. Bunun sonucunda da oyuncaklarımızı topladık. TIR'ımızı Elazığ, Malatya bölgemize bugün yolluyoruz"

Oyuncak yüklü u TIR; saat 11.30 sıralarında Elazığ'a hareket etti.