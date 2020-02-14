Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika

Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı

7 saat önce

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar bir TIR'a yüklenerek yola çıkarıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar bir TIR'a yüklenerek yola çıkarıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgedeki çocukların yüzünü güldürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren AK Partili gençlerin katılımıyla bir TIR dolusu oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek AK Parti'nin Sütlüce'de ki İl Başkanlığı binasına getirildi. Paketlenen oyuncaklar burada, bir TIR'a yüklendi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin yaptığı burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Elazığ bölgemizde üzücü bir deprem yaşadık. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah rahmet eylesin, diyorum. Bu sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, devletimiz tüm gücüyle depremzedelerimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Genel Merkez Gençlik Kolları'mız 81 ilde 'Bir Oyuncak, Çok Tebessüm' adı altında bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında depremden etkilenmiş, bunun psikolojik ağırlığını taşıyan küçük kardeşlerimize oyuncak kampanyası düzenlendi. Biz de bu kampanyayı duyduğumuz andan itibaren hemen 39 ilçemiz hep birlikte seferber olduk. Herkes gönlünden ne kopuyorsa ilimize ilçelerimize getirdiler. Bunun sonucunda da oyuncaklarımızı topladık. TIR'ımızı Elazığ, Malatya bölgemize bugün yolluyoruz"

Oyuncak yüklü u TIR; saat 11.30 sıralarında Elazığ'a hareket etti.

Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı

AK Parti, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı
Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken kayağı anket sorusu oldu Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak parti'den elazığ ve malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]