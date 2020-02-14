AK Parti'den Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika

AK Parti'den Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı

11 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

AK Parti'den Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak yardımı, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.


AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgedeki çocukların yüzünü güldürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren AK Partili gençlerin katılımıyla bir tır dolusu oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek AK Parti'nin Sütlüce'deki İl Başkanlığı binasına getirildi. Paketlenen oyuncaklar burada bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.


AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elazığ bölgemizde üzücü bir deprem yaşadık. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, devletimiz tüm gücüyle depremzedelerimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Genel Merkez Gençlik Kollarımız 81 ilde 'Bir Oyuncak, Çok Tebessüm' adı altında bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında depremden etkilenmiş, bunun psikolojik ağırlığını taşıyan küçük kardeşlerimize oyuncak kampanyası düzenlendi. Biz de bu kampanyayı duyduğumuz andan itibaren hemen 39 ilçemiz hep birlikte seferber olduk. Herkes gönlünden ne kopuyorsa ilimize ilçelerimize getirdiler. Bunun sonucunda da oyuncaklarımızı topladık. Tırımızı Elazığ ve Malatya bölgemize bugün yolluyoruz"


Oyuncak yüklü tır saat 11.30 sıralarında Elazığ'a hareket etti. - İSTANBUL

AK Parti, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:12 Kaynak: İHA
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