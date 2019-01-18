AK Parti'den Erdoğan'lı '10yearschallenge' Paylaşımı
1 saat önce
AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.
AK PARTİ'nin Instagram
hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.
AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:42 Kaynak: DHA
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