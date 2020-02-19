AK Parti'den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi - Son Dakika

AK Parti'den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi

7 saat önce

AK Parti Kırşehir'de, merkez ilçe teşkilatının ilk toplantısında eski merkez ilçe başkanlarına teşekkür plaketi verdi.

AK Parti'den, eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi, System.String[]

AK Parti Kırşehir'de, merkez ilçe teşkilatının ilk toplantısında eski merkez ilçe başkanlarına teşekkür plaketi verdi.


Kırşehir il başkanlığı toplantı salonunda yapılan plaket takdim törenine İl Başkanı Muzaffer Aslan, Teşkilat Başkanı Berat Bıçakcı, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Abubekir Koçyiğit ve yeni atanan merkez ilçe başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Toplantıda konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti ailesinin daima birliktelik içerisinde olduğunu söyleyerek yaşanan süreci değerlendirdi.


İl Başkanı Aslan, "Kırşehir'de, 2002 Yılında yola çıkan AK Parti ailesinin her ferdi bizler için önem taşımaktadır. Kırşehir teşkilatı olarak her platformda hükümetimizin yatırımlarının şehrimize alınması noktasında da öncü olduk. İlçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız şehre hizmet etme noktasında insan üstü gayret gösterdi. Kırşehir teşkilatı olarak bizler AK Parti Genel Merkezi olarak ise yöneticilerimiz ahde vefa noktasında asla duyarsız davranmadılar"dedi.


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşekkür plaketleri ile onurlandırılan eski ilçe başkanlarına plaketleri verildi.


İl Başkanı Muzaffer Aslan eski ilçe başkanı Burhan Yıldız'a, Teşkilat Başkanı Berat Bıçakcı Mehmet Şahin'e, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi Şaban Çelik'e, Belediye Meclisi Gurup Başkanı Abubekir Koçyiğit Hilmi Güzel'e, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir Şuayip Soysal'a, Eski Çiçekdağı ilçe başkanı Hikmet Kılıç ise Bilgehan Altaş'a teşekkür nağmelerini verdi. - KIRŞEHİR

Muzaffer Aslan, Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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