AK Parti'den Eskişehir Bilecik Tabipler Odası'na eleştiri - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özgüç Boza, Eskişehir Bilecik Tabipler Odası tarafından yetkililerden hiçbir bilgi almadan sırf kaos yaratmak üzere basına haber servis edildiğini bildirdi.

Boza, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibariyle hastanelerin yoğun bakım kapasitelerinin Eskişehir'e, hatta bölge illerden gelecek taleplere bile cevap verebilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Kovid-19 hastalarının hiçbirinin yoğun bakım yataklarında yer bulunmaması nedeniyle il dışındaki başka bir merkeze sevk olmadıklarını ifade eden Boza, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca oluşabilecek yoğun bakım talepleri için önlemler alınmış olup, rezerv alanlar belirlenmiş ve personel planlaması da yapılmıştır. Eskişehir'de bugüne kadar olduğu gibi bugünde gelecekte de yoğun bakım yatakları yönetimi konusunda bir problem yaşanmamış ve yaşanmayacaktır."