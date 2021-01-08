AK Parti'den, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı" çağrısı - Son Dakika

AK Parti'den, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı" çağrısı

08.01.2021 12:50
AK Parti'den,

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz Şahin, yaptığı açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak kamuoyunu aydınlatma çağrısında bulundu.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz Şahin, yaptığı açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak kamuoyunu aydınlatma çağrısında bulundu.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz Şahin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı hesaplarının Sayıştay tarafından incelenmesi sonucunda, birçok usulsüzlük ve yasaya aykırı olarak yapılan işlemler tespit edildiğini belirtti. Toplamda 28 konuda yapılan tespit ve değerlendirmelerin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin iyi yönetilmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu iddia eden Yılmaz Şahin, "Geçtiğimiz hafta, basına da yansıyan haberlerde, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Belediye adına tescil edilmiş taşıtlar ile belediyenin envanter kayıtlarında yer alan taşıtları arasında, uyumsuzluk olduğu ifade edilerek, 'Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden alınan, Belediye adına tescil edilmiş taşıtların listesi ile Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda; 96 adet taşıtın belediye adına tescilli olmasına rağmen, belediyenin kayıtlarında bulunmadığı, 4 adet taşıtın ise Belediyenin envanter kayıtlarında yer almasına rağmen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiş taşıtlar listesinde bulunmadığı tespit edilmiştir.' Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili olarak, kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmak yerine, haberi yapanları ve konuyla ilgili yapılan değerlendirmeleri, saldırgan bir şekilde suçlayarak, kamuoyunun bilgilenmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu suretle, basın özgürlüğünü hiçe sayarak, demokrasinin en temel ögesini çiğnemekten geri durmamıştır. Bahsi geçen Sayıştay raporunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hatalı iş ve işlemleri bununla da sınırlı değildir. Örneğin; Belediye şirketlerine devredilen yerlerin, ihalesiz olarak alt kiracılara kiralanması, tahsisli olarak kullandırılan ve tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmaması, Belediye tarafından 2019 yılı için düzenlenen, Ücret Tarife Cetvelinde yer alan bazı hizmetlerin, belediye personeli, belediye şirketi personeli ve birinci derece aile fertleri için ücretsiz olarak verileceğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, Kamu İhale Kanunu'na uygun düşmeyecek şekilde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve bunun gibi daha birçok konuda, yapılan usulsüzlüklere ve yanlışlara ilişkin tespitler yer almaktadır. Bütün bunlar yaşanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının, kamuoyunu tatmin edici bir cevabını veya yapılan yanlışların nasıl giderileceği ile ilgili çözümlerini ve konuya müdahil olmasını da maalesef görmüyoruz. 'Dünyayı su bassa, ördeğe vız gelir' atasözünde olduğu gibi, bu konularla ilgili ne yapılacağına dair bir açıklamasını duymuyoruz. Yıllardır süregelen yıpranmışlık ve yılgınlık, daha fazla hata yapılmasına yol açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da yapılan yanlışların üzerini örtmeye çalışıyor. Köhnemiş yönetim anlayışının üzeri ne kadar örtülmeye çalışılsa da artık "mızrak çuvala sığmıyor". Her şey, ayan beyan ortadadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyeyi iyi yönetemiyor ve anlaşılan o ki, tükenmişlik sendromu yaşıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, kamuoyunu aydınlatmaya, usulsüzlüklerin ve yanlışların giderilmesi için, göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

AK Parti'den, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Şahin, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den, 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı' çağrısı - Son Dakika


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