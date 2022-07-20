Çalışkan'dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışkan'dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi

20.07.2022 10:57
Çalışkan'dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sırasında Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Bize vermedikleri billboardları...

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sırasında Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı açıklamada AK Parti'den gelen billboard taleplerinin reddedildiğini ve Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlara ilişkin tutumunu daha önce de eleştirdiklerini söyledi. "Sivrihisar ilçemizde geleneksel olarak yapılan Nasreddin Hoca Festivali'ni etkisizleştirecek tutum yanlış" diyen İl Başkanı Çalışkan, "Şehrimizde Sivrihisar Belediyemiz yıllardır uluslararası düzeyde marka haline gelen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyor. Sivrihisar Belediyesi'nin bu etkinliği duyurduğu bir yerde Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlarında ve reklam alanlarında Akşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Nasreddin Hoca etkinliğinin yer alması şehrimizi, Sivrihisarlılarımızı ve Nasreddin Hoca'yı sevenleri ziyadesiyle üzmüştür. Burada yapılması gereken, velev ki müracaat etseler bile öncelikle Sivrihisar Belediyesi'nin etkinliğinin şehirdeki tüm billboardlarda duyurulması, Nasreddin Hoca'ya ilişkin ilginin Sivrihisar Belediyesi'ne ve Sivrihisar ilçesine ilişkin katkının öncelikle sağlanmasıdır. Buna rağmen hala ısrarla Konya'dan, Akşehir'den bir talep geliyorsa onun olduğu döneme ilişkin farklı alanlarda billboardların girilmesi belki mümkünken doğrudan algı oluşturacak ve Sivrihisar Belediyesi'nin yapmış olduğu Nasreddin Hoca etkinliğini etkisizleştirecek bir şekilde billboard kullanımını doğru bulmuyoruz" dedi.

"Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz"

Çalışkan, billboardları kullanmak için Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeyle müracaat ettiklerine değinerek şunları belirtti:

"Dilekçelerimizle müracaat ettiğimizde AK Parti olarak şehirdeki yapılan yanlışları, eksikleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle belediye başkanının yapmış olduğu hatalı işlemlere ilişkin talep ettiğimiz billboardları bize vermemesini de manalı buluyoruz. Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırıyor olmuş olmalarını da yine manalı buluruz. Kasti bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni almış olduğu kararları gözden geçirmeye davet ediyorum. Tüm hemşerilerimiz adına bunu yapıyoruz. Çünkü AK Parti sorumlu bir şekilde davranmak suretiyle kamuoyunu aydınlatmaya billboardları verseler de vermeseler de devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli' AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli' Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Zeytinpark'ta kampa girdi Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Zeytinpark'ta kampa girdi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışkan'dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışkan'dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement