AK Parti'den esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti'den esnaf ziyareti
6 saat önce
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ve partililerden oluşan grup, Artuklu ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: AA
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ve partililerden oluşan grup, Artuklu ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden grup, Artuklu ilçesine bağlı bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sıkıntılarını dinledi.
Grup, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Kılıç, her fırsatta halkın yanında olmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
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