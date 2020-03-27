AK Parti'den

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra AK Parti'liler tarafından "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı yapıldı.



Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı birçok önlem alınırken, bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin, "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı yaparak, "Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Önce kendi sağlığın, sonra ailenin ve tüm toplumun sağlığı için 'Evde Kal Kitap Oku' diyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Rahmettullah Yatkı ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut da halkı evde kalmaları ve kitap okumaları çağrısında bulundu. - MUŞ