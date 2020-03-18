AK Parti'den evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet - Son Dakika
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AK Parti'den evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet

6 saat önce

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatınca, 60 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet verileceği bildirildi.

AK Parti'den evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet, System.String[]

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatınca, 60 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet verileceği bildirildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin, her geçen gün kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

İlçe teşkilatı olarak, 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan görmek için çalışma başlattıklarını belirten Gökmen, bu vatandaşların gıda, ilaç, pazar alışverişi gibi ihtiyaçlarını koordinasyon merkezine bildirdiği taktirde, gençlik kolları görevlilerinin gerekli çalışmayı yapıp evlerine teslim edeceklerini bildirdi.

"Projenin Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

AK Parti Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Burak Gödekmerdan da ekibi, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaması için kurduklarını kaydetti.

Bu vatandaşların evlerinden çıkmayarak daha az risk altında kalmış olacağına dikkati çeken Gödekmerdan, "Ben bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. İnşallah duyarlı gençlerimiz bu projenin daha da büyümesine yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Bizim hizmetimiz sadece AK Partili vatandaşlarımıza yönelik değil, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yönelik bir hizmet olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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