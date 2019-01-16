Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Gazetecilere Ziyaret

AK Parti'den Gazetecilere Ziyaret

10 dakika önce

Bulanık ilçesinde AK Parti belediye başkan adayları, gazetecileri ziyaret etti.

AK Parti'den Gazetecilere Ziyaret, System.String[]
Bulanık ilçesinde AK Parti belediye başkan adayları, gazetecileri ziyaret etti.

AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Cahit Aral, İlçe Başkanı Ali Bulut ve partinin belde belediye başkan adayları, seçim çalışmaları kapsamında gazetecileri bürolarında ziyaret etti.

Bulut, yaptığı açıklamada, seçim startını verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aral ise vatandaşla barışık, birlik ve beraberlik içerisinde insanları küstürmeyen bir belediye anlayışında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediyeye gelen her vatandaş mutlu ayrılacak. Hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Bulanık'ı yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. Daha yaşanılabilir, insanların daha huzurlu olduğu bir şehir olacağız. İlçemizi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 20 Yaralı

Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:53:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Gazetecilere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]