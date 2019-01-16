AK Parti'den Gazetecilere Ziyaret

Bulanık ilçesinde AK Parti belediye başkan adayları, gazetecileri ziyaret etti.

Bulanık ilçesinde AK Parti belediye başkan adayları, gazetecileri ziyaret etti.



AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Cahit Aral, İlçe Başkanı Ali Bulut ve partinin belde belediye başkan adayları, seçim çalışmaları kapsamında gazetecileri bürolarında ziyaret etti.



Bulut, yaptığı açıklamada, seçim startını verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Aral ise vatandaşla barışık, birlik ve beraberlik içerisinde insanları küstürmeyen bir belediye anlayışında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Belediyeye gelen her vatandaş mutlu ayrılacak. Hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Bulanık'ı yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. Daha yaşanılabilir, insanların daha huzurlu olduğu bir şehir olacağız. İlçemizi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

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