Son Dakika Haberleri: Ak parti'den gaziler günü töreninde 'başörtülü sunucu' protestosuna kınama
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Ak parti'den gaziler günü töreninde 'başörtülü sunucu' protestosuna kınama

54 dakika önce

İZMİR Foça'da, 'Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen törende, sunucu öğretmenin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne süren bazı gazilerin protestoda bulunması, AK Parti İlçe Başkanlığı'nca kınandı.

Ak parti'den gaziler günü töreninde 'başörtülü sunucu' protestosuna kınama, System.String[]

İZMİR Foça'da, 'Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen törende, sunucu öğretmenin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne süren bazı gazilerin protestoda bulunması, AK Parti İlçe Başkanlığı'nca kınandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Umuyoruz ki insanların kişisel tercihlerine daha saygılı daha samimi davranmak adına daha sağlam adımlar atabiliriz" denildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından 'Gaziler Günü' dolayısıyla Foça'da düzenlenen törende, sunucu öğretmenin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne süren bazı gazilerin tören alanını terk edip, başka yerden saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na katılması, yazılı açıklamayla kınandı. İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Yıllardır süregelen birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün beşiği Foça'mızda 21. yüzyılda dillendirmeye utandığımız bir Orta Çağ mantalitesiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumun bizi ne kadar üzdüğünü belirtmek isterim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Gaziler Günü'nde sunuculuk yapan öğretmenimiz sırf inancı gereği taktığı başörtüsü yüzünden akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Bu kadar gerici zihniyetlerin yarattığı tahribat apaçık ortadadır. Ülkemizin her daim ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik hissiyatını bu denli hiçe sayarak ayrımcılık yapmak bizce asla kabul edilemez bir durumdur. Çanakkale Savaşı'nda biz sanmıyoruz ki kimsenin cepheye koşarken başının açıklığına ya da kapalılığına bakılmamıştır. Bu hastalıklı zihin durumuna sebebiyet veren, huzursuzluk yaratmak için etrafa empoze edilmeye çalışılan fikirler acilen terk edilmelidir. Umuyoruz ki insanların kişisel tercihlerine daha saygılı daha samimi davranmak adına daha sağlam adımlar atabiliriz."

AK Parti, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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