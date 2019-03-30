Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Gövde Gösterisi

AK Parti'den Gövde Gösterisi

8 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, gerçekleştirilen TOKİ, İstasyon ve Soğuksu yürüyüşü hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu milletle her zaferi kazanırız" dedi.

AK Parti'den Gövde Gösterisi, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, gerçekleştirilen TOKİ, İstasyon ve Soğuksu yürüyüşü hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu milletle her zaferi kazanırız" dedi.

Soğuk havaya rağmen büyük bir katılımın olduğu Cumhur İttifakı yürüyüşü Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Cumhur İttifakı üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Bilecik Belediyesi Hayme Ana Sultanevi önünde başladı.

Daha sonra Osmangazi Mahallesi, Güneş TOKİ, İstasyon ve Soğuksu'da gerçekleştirilen yürüyüşe büyük katılım olduğu gözlendi. Seçim şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Soğuksu Mahallesi girişinde tamamlandı.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Can, "Ben bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Soğuk havaya rağmen bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah, yarın büyük Bilecik yürüyüşünü gerçekleştireceğiz ve daha sonra Pazar akşamı ise zafer yürüyüşünde tekrar bir araya geliriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

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