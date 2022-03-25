AK Parti'den Hazine Taşınmazları ve KDV'ye ilişkin teklif - Son Dakika
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AK Parti'den Hazine Taşınmazları ve KDV'ye ilişkin teklif

25.03.2022 17:57
AK Parti'den Hazine Taşınmazları ve KDV'ye ilişkin teklif

AK Parti, Hazine Taşınmazları ve KDV'ye ilişkin teklif verdi.

AK Parti, Hazine Taşınmazları ve KDV'ye ilişkin teklif verdi.

AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

41 maddeden oluşan teklife göre, 213 sayılı Vergi Usul kanununda yapılan değişiklikle 359'uncu maddede öngörülen kaçakçılık suçlarına ilişkin cezalar arttırılıyor. Türk Ceza Kanunu uygulamasında bulunan 'etkin pişmanlık müessesesi'ne benzer bir düzenlemenin vergi kaçakçılığına yönelik suçlarına hükmedecek hapis cezaları için Türk Ceza Kanununun 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması amaçlanıyor.

Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki veriliyor.

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

Muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek.

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılıyor.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.

Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.

Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenleme yapılıyor.

Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan 'sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılıyor.

Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğretim elemanlarının arasından görevlendirilen ÖSYM Başkan Yardımcılarının emeklilik haklarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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