AK Parti'den Hicri Sezen Parkı'na ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde inşası devam eden Hicri Sezen Parkı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Hicri Sezen Parkı'nda birtakım çalışmaların yapıldığını anımsatarak, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin dinlence mekanlarından birisinin bertaraf edildiğini savundu.

Çalışmaların çevresi kapalı şekilde devam ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Etrafı tamamen kapalı bir şekilde süren çalışmalar hakkında ufak bir inceleme yaptıktan sonra fark ettik ki zamanlamanın da ötesinde bir hatayla karşı karşıyayız. Tıpkı Hamamyolu'nda olduğu gibi doğa ile iç içe ve tarihi dokusu olan bir alanı daha betonlaştırmaya çalışan Odunpazarı Belediyesi, hemşerilerimizin yeşillikler içerisinde, eski kültürlerimizi korur nitelikte bir çay bahçesi motifini yaşayan Hicri Sezen Parkı'nı tabiri caizse katletmek üzeredir. Tıpkı Hamamyolu bölgesinde olduğu gibi Hicri Sezen Parkı'nın da doğa ile olan ilişiği kesilmek istenmektedir. Odunpazarı Belediyesi bir an önce bu hatadan dönmeli, sorumlusu her kimse gereğini yerine getirmelidir. Ağaçlara zarar verilmeyeceği taahhüt edilen bu alanda dökülen bunca beton ne yazık ki toprağa ve haliyle ağaçlara da zarar verecek ve ne yazık ki bir müddet sonra tarihi ağaçların zarar görmesine neden olabilecektir.'

Acar, Hicri Sezen Parkı'nın doğa ile iç içe, yeşillikler içinde keyifle oturulan bir parkken şimdi betonla dolu, tarihi dokusundan uzak bir hal alacağını öne sürerek, "Her fırsatta çevreci olduğunu iddia eden CHPli belediye yöneticilerini bu konuda anlayışlı olmaya, doğaya ve yeşile sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.