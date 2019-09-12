AK Parti'den İdare Mahkemesi ve Baro'ya ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yeni adli yıl nedeniyle İdare Mahkemesi ve Çorum Barosu'nu ziyaret etti.



İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan ve Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar'ı ile görüşen Ahlatcı, yeni adli yılın hayırlara vesile olması için temenni de bulundu.



Ahlatcı, "Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan hukuk devleti olmanın başta gelen özellikleri adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, vatandaşlarımızın hak arama yollarının açık olması, idarenin hukukun üstünlüğüne dayanması ve tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulabilmesidir. Devletin temelini teşkil eden adalet duygusunun tesisi ise toplumun barış, huzur ve refahının ön şartıdır. Yeni adli yılın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Yargımızın saygıdeğer, çalışkan ve fedakar mensuplarına, değerli çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - ÇORUM