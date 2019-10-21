AK Parti'den İHA'ya ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "İşimiz de, sevgimiz de, sevdamız da Çorum" dedi.



24 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle parti yöneticileri ile birlikte İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İHA Çorum Temsilcisi Bülent Özkaleli ile görüştü. Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yaptıkları ziyaret ve parti çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yaptıkları ziyaretin son derece verimli ve güzel geçtiğini vurgulayan Ahlatcı, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yoğun gündeminin içerisinde bize zaman ayırarak en iyi şekilde ağırladı. Çorum'un sorun ve taleplerini kendisine aktarmaktan büyük mutluluk duyduk. Çorum ekonomik göstergeleri ve taleplerimizi paylaştık. AK Parti iktidarında Çorum'a yapılan yatırımlar değerlendirildi. Her ilimiz bizim için kıymetli. Her ilde yaşayan insanımız bizim için kıymetlidir. Çorum'un haklı taleplerinin iletilmesi başlıca vazifemizdir. Bu görevimizi yerine getirdik. İşimiz de, sevgimiz de, sevdamız da Çorum" dedi.



Çorum olarak ülkeye daha çok katla değer sağlamanın derdinde olduklarının altını çizen Ahlatcı, "Çorum sanayi kenti ve bundan dolayı da demiryolu ve havaalanı ihtiyacı var. Ülkemize daha çok katma değer sağlamamız gerekiyor. Bunu başarmak için de ulaşım alanında taleplerimiz var. Biz ihracat rekorları kırarak ülkemize daha çok katma değer sağlamanın derdindeyiz. Yaklaşık 1 milyar dolara varan ihracatımız var. Çorumlu girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Köy ziyaretleri, ev ziyaretleri yaptık. Toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinledik. Öncelik sırasına göre bunları planlayarak hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM