AK Parti'den İhraç Edilen Belediye Başkanı MHP'den Aday Gösterildi

Karabük
'ün Yenice
ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı
, AK Parti'den ihraç edilmesinin ardından MHP
'den Yenice Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
MHP, belirlenen 402 adayını daha bugün açıkladı. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise MHP'den aday gösterildi. Çaylı, bir süre önce AK Parti'den ihraç edilmişti. Adaylığının açıklamasının ardından açıklama yapan Çaylı, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi
'ne başvurumuz olumlu neticelenmiştir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli
olmak üzere Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
'a, Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
'a, MHP Karabük İl Başkanımız Dr. Adem Kar
ve yönetime, MHP Yenice İlçe Başkanımız kardeşim Ergün Karakırık ve yönetime, bu süreçte yanımda ve yakınımda olan çalışma arkadaşlarıma, bizi hiç ama hiç yalnız bırakmayan saygıdeğer Yeniceli hemşehrilerime, basınımızın güzide temsilcilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah saygıdeğer halkımızın teveccühü ile halkın başkanı, hizmetin başkanı, Yenice'nin başkanı olmayı sürdüreceğiz. Yenice bize, biz saygıdeğer halkımıza emanetiz" dedi.
Öte yandan, MHP Bartın
'ın Amasra
ilçesinde Asım Soydan, Ulus
ilçesinde Sevgi Ünal'ı aday gösterdi. Karabük'te ise Eflani
ilçesinde Hüsnü Akın, Eskipazar
ilçesinde Hüseyin Dönmez
ve Yenice ilçesinde Zeki Çaylı aday gösterildi.
MHP, Zonguldak
'ta da Beycuma
beldesinde Erdinç Bıçakçı, Elvanpazarcık beldesinde Erdem Akgöz, Karaman
beldesinde Cevdet Aladağ
, Gümeli
beldesinde Şinasi Bilgen, Filyos
beldesinde Kıvanç Cankurt, Karapınar
beldesinde İsa Yurtseven, Nebioğlu
beldesinde Fatih Yıldırım
, Perşembe beldesinde Semih Aydın
, Saltukova
beldesinde Ersin Aksoy, Çaydeğirmeni
beldesinde Kerim Pilavcı, Bakacakkadı
beldesinde Ramazan Aydemir, Gülüç
beldesinde Atilla Tarık Semiz, Kandilli
beldesinde Tuncay Aydın
, Ormanlı
beldesinde Tacettin Aldırmaz, Çatalağzı
beldesinde Yavuz Palabaş, Gelik
beldesinde Fahrettin Kavşur ve Muslu
beldesinde Fatih Acar'ı aday gösterdi. - KARABÜK