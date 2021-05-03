AK Parti Sivas İl Başkanlığı'ndan ihtiyaç sahibi 12 bin aileye erzak ve sıcak yemek yardımı - Son Dakika

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, ramazanda ihtiyaç sahibi 12 bin aileye erzak ve sıcak yemek yardımı yaptı.

Yardımlarla ilgili açıklama yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, il ve ilçelerdeki tüm parti kademesinin ihtiyaç sahiplerini belirlemek için sahada özenle çalıştığını belirtti.

Aksu, dar gelirli12 bin aileye erzakların hızlı şekilde ulaştırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca hayırseverlerimizin bağışlarıyla 700 ailemizin iftar ve sahur sofralarına sıcak yemek dağıtımı kadın kolları teşkilatımız tarafından ulaştırılmaya devam ediyor. Gençlik kollarımız ise 'İftara 5 kala' sloganıyla vatandaşlarımıza iftariyelik ikramı yaparak, ramazanın bereketini, mutluluğunu paylaşıyor. Kovid-19 salgını henüz geçmiş değil. AK Parti Sivas İl Teşkilatı olarak yardıma ihtiyacı olan her kesime zaman kavramı olmadan tüm il ve ilçe kademelerimiz ile ulaşmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sofralarına bereket katan, yardımlarını emeklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim." İfadelerine yer verildi.