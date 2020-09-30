AK Parti'den iki ayrı yasa teklifi - Son Dakika

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 17 ve 25 maddeden oluşan iki yasa teklifi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Meclis Başkanlığı'na sundukları iki ayrı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, 17 maddeden oluşan 'Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi'nin bütçenin program bazlı yapılmasını içerdiğini belirterek, "Daha şeffaf bir bütçe göreceğiz. Takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe anlamına geliyor. Bu kanun teklifi içerisinde vakıf üniversiteleri, tıp fakültesi açabilmektedirler. Teknoparklardaki esnek çalışma süresinin uzatılması ile ilgili bakanlığa yetki verilmesi öngörülmektedir" dedi.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KANUNU TEKLİFİ'Muş, 25 maddelik 'Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi' ile de teknolojiyi, yeni projeleri, kuluçka merkezlerini destekleyen önemli değişiklikler getirdiklerini kaydetti. Muş, "Teknoloji alanı dışında kuluçka merkezlerinin açılmasını sağlayacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket bundan sonra yapacakları ana şirket sözleşmelerini, şirket ana sözleşmesindeki değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayına sunmak zorunda. Bu teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan firmaların iş yeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlanacaktır. E-mühür uygulamasına geçilecektir" dedi. 'TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE ENTEGRE OLMUŞ EKONOMİSİ VAR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin özel şirketlerle ilgili açıklamasına ilişkin, "Türkiye hukuk devleti ve dünya ile tam entegre olmuş bir ekonomisi var. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü, büyüme performansını, istihdamına bakın, bunun büyük bir kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Böyle bir açıklama hem Türkiye'deki sermayeyi hem de gelecek olan sermayeyi ürkütür, hukuk güvenliği noktasında ilerleyen zamanlarda CHP'nin anlayışıyla nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacağının göstergesidir" diye konuştu.