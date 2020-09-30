AK Parti'den iki yeni kanun teklifi - Son Dakika

AK Parti'den iki yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

"(Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) Daha şeffaf bir bütçe göreceğiz. Takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe anlamına geliyor"

"( Selin Sayek Böke'nin açıklamaları) Hem Türkiye'deki sermayeyi hem de gelecek olan sermayeyi ürkütür, hukuk güvenliği noktasında ilerleyen zamanlarda CHP'nin anlayışıyla nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacağının göstergesidir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere iki yeni kanun teklifi vereceklerini söyleyerek, yeni kanun ile takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe yapılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada iki kanun teklifi vereceklerini söyledi. 17 maddeden oluşan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi'nin bütçenin program bazlı yapılmasını içerdiğini belirterek, "Daha şeffaf bir bütçe göreceğiz. Takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe anlamına geliyor. Bu kanun teklifi içerisinde vakıf üniversiteleri Tıp Fakültesi açabilmektedirler. Teknoparklardaki esnek çalışma süresinin uzatılması ile ilgili bakanlığa yetki verilmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Diğerinin de 25 maddelik Teknoloji Geliştirme Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi olduğunu ifade eden Muş, "Teknolojiyi, yeni projeleri, kuluçka merkezlerini destekleyen önemli değişiklikler getiriyoruz. Teknoloji alanı dışında kuluçka merkezlerinin açılmasını sağlayacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şBrket bundan sonra yapacakları ana şirket sözleşmelerini şirket ana sözleşmesindeki değişiklikleri Sanayi ve Ticaret bakanlığı onayına sunmak zorunda olacaklar. Bu teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde bulunan firmaların işyeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılamaya başlanacaktır. E-mühür uygulamasına geçilecektir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin özel şirketlerle ilgili açıklamasına ilişkin de Muş, "Türkiye hukuk devleti ve dünya ile tam entegre olmuş bir ekonomisi var. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü, büyüme performansını, istihdamına bakın, bunu büyük bir kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Böyle bir açıklama hem Türkiye'deki sermayeyi hem de gelecek olan sermayeyi ürkütür, hukuk güvenliği noktasında ilerleyen zamanlarda CHP'nin anlayışıyla nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacağının göstergesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sözlerinin nezaket dışı olduğunu belirterek, "Saygı görmek istiyorsanız, önce saygılı bir dil kullanacaksınız" değerlendirmesini yaptı.