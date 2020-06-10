AK Parti'den İlkadım'da üye çalışması - Son Dakika

Samsun'da AK Parti, İlkadım ilçesinde stant kurarak üye çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partiye ve ilçe teşkilatına büyük sevgi ve desteğin olduğunu kaydetti.

Mahallelere kurulan standlarla partiye üye çalışması başlattıklarını belirten Erbin, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği Neşet Ertaş'a ait bir sözü buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne diyordu Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Biz de partimizin kuruluşundan bugüne liderimizin önderliğinde aşk ile çalışıyoruz. Bizim aşkımız vatan, ezan, bayrak aşkı, milletimize hizmet aşkı." ifadelerini kullandı.

Kontrollü sosyal hayata geçişin başladıktan sonra çalışmalara hız kazandırdıklarını aktaran Erbin, şunları kaydetti:

"Mesela son dönemde Derebahçe Mahallemizde pek çok etkinlikte bulunduk. Her programda esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Dertleri sorunları var ise çözmek için adımlar atıyoruz. Çünkü milletimizin refahı ve huzuru çok çok önemli. Bunun için çabalıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Yine teşkilatımızda geçmiş dönemlerde görev almış her biri ayrı değer olan yol arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Biz milletimiz ve teşkilat mensuplarımız ile büyük bir aileyiz. Kuruluşundan bugüne ülkemize çok önemli eserler kazandırarak, çok büyük hedefleri gerçekleştirerek milletimize hizmet etmeye, onlarla omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de devletimiz çok önemli destekler verdi. Vatandaşlarımız bu hizmetleri görüyor ve bizleri daima takdir ediyor. Üye çalışmalarımızda da vatandaşlarımızdan çok güzel sözler duymak çalışma azmimizi artırıyor. Milletimiz, AK Parti ile omuz omuza yürümekten, bu davanın bir ferdi ve neferi olmaktan gurur duyuyor."