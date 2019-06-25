Son Dakika Haberleri: AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi
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AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi

1 saat önce

İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda değişiklik öngeren kanun teklifi AK Partili milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti, 'İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
28 maddeden oluşan yasa teklifi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belli yetkilerin verilmesi öngörülüyor. Farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurt dışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkanı getiren yasa teklifi ile tapu işlemlerinde hızlı adım atılması için kırtasiye ve bürokrasi işleri azalacak.

RUHSAT İŞLEMİ TALEP EDİLMEYECEK

Yapılaşmamış parsellerin belli izinler dahilinde otopark olarak kullanılmasının önü açılacak. Köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla tarımsal amaçla tarım il müdürlüğünün görüşüyle seraların kurulması sağlanacak. Burada herhangi bir ruhsat işlemi talep edilmeyecek.

HAZİNEYE İADE EDİLECEK

Belediye ve mücavir sınırlar içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresi uzatılacak. Bu arazilerin korunması amacıyla 30 yıl boyunca tarımsal amaçlı kullanılması hedefleniyor. Arazilerin 3 yıl üst üste tarımsal amaçlı kullanılması terk edilirse, araziler tekrar Hazine'ye iade edilecek.

MALİKLERE FESHETME HAKKI GETİRİLECEK

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin, müteahhitlerden kaynaklı yaşadıkları sorunları bitirebilmek adına maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı getirilecek. Teklifle, afet veya bazı sebeplerden yıkılan binalar ve civardaki yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen dönüşüm uygulamalarının başlatılabilmesinin önü açılacak.

AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel
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