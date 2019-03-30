Son Dakika Haberleri: AK Parti'den "İskenderun İçin Yürüyoruz" Etkinliği

AK Parti'den "İskenderun İçin Yürüyoruz" Etkinliği

6 dakika önce

İskenderun ilçesinde AK Parti tarafından "İskenderun için yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.

AK Parti'den
İskenderun ilçesinde AK Parti tarafından "İskenderun için yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.


Katılımcıların ellerindeki dövizlerle destek verdiği yürüyüşte, AK Parti İskenderun Belediye Başkan Adayı Fatih Tosyalı vatandaşları ve esnafı selamladı.


Seçim şarkıları eşliğinde Şehit Pamir ve Ulu Cami caddelerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü AK Parti İlçe Teşkilatı önünde sonlandırdı.


Burada bir konuşma yapan Tosyalı, "Bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah Pazar akşamı zafer yürüyüşünde tekrar bir araya geliriz." diye konuştu.


Yürüyüşe AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 16:57:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den "İskenderun İçin Yürüyoruz" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]