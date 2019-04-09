AK Parti'den "İstanbul" Açıklaması
28 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda henüz bir başvurunun yapılmadığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda henüz bir başvurunun yapılmadığını bildirdi.
Yavuz, resmi twitter hesabından, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündükleri başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek "(Başvuruda bulunuldu) şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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