AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sessizliğini bozdu - Son Dakika

AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sessizliğini bozdu

25.01.2021 00:14

AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı, istifa edeceği yönündeki iddialara cevap verdi. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den istifa edeceği iddialarının ardından ilk kez konuştu. Hakkında soruşturma başlatıldığı söylentilerinin doğru olmadığını belirten Arı, istifa iddialarını ise reddetti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Arı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğimin ilk yıllarından beri bu davanın bir neferi olarak her seviyede gönülden sunduğum hizmetler hiç beklentim olmamasına rağmen beni bu kutlu davanın Nevşehir'de hizmetkârı yaptı. Önce Rabbimin inayeti ve sonra da liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu şehre hizmet etme fırsatına kavuştum. Hizmet etme imkânına sahip olduğum geçmiş 21 aylık süre zarfında, adil olan herkesin şehadet edebileceği gibi ülkem ve aziz hemşehrilerim için bütün ekibimle dur durak bilmeden canla başla çalıştık.

"PARTİM VE BENİM HARİCİMDE YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil dünyada da her türlü engel ve zorluğa rağmen haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gelmiş her zaman dik durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu felsefesi doğrultusunda hareket eden partimiz hiç bir zaman yolsuzluğu ve hırsızlığı örten bir tutum sergilememiş aksine kimsenin gözünün yaşına bakmadan gereğinin yapılmasını sağlamıştır. Şehrimizde İl Başkanlığı kongre süreci yaşanmaktadır. Bunu istişare etmek için gitmiş olduğum AK Parti Genel Merkezi'nde tarafıma devam eden adli ve idari süreçle alakalı herhangi telkinde bulunulmamıştır. Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiç bir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim. Partim ve benim haricimde yapılan açıklamalara bu itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."

AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sessizliğini bozdu

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, İstifa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sessizliğini bozdu - Son Dakika


Son Dakika

Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi         
00:57
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı         
00:30
Ülkü ocağını ziyaret ettiği için eleştirilen Albay Ersever'den açıklama: Israrlı davet sonrası icabet ettim Ülkü ocağını ziyaret ettiği için eleştirilen Albay Ersever'den açıklama: Israrlı davet sonrası icabet ettim         
23:21
Rus protestoculara Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi         
22:17
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor         
21:01
Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı         
20:53
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 01:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei