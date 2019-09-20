AK Parti'den istifa eden Cuma İçten Davutoğlu'nun A takımında mı?
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AK Parti’den 24. Dönem Diyarbakır milletvekilliğini yapmış olan Cuma İçten, Perşembe günü öğle saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti'den 24. Dönem Diyarbakır milletvekilliğini yapmış olan Cuma İçten, perşembe günü öğle saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kendisinden önce partiden ayrılan vekillerin açıklamalarına kıyasla oldukça sert bir üslubun dikkat çektiği yazılı istifa metninde, "Sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz. Bu süreç; güzelliklere kapı aralayacağımız bir süreç olacaktır" ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:00
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