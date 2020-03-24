Son Dakika › Güncel › AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM - Son Dakika
AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM
24 dakika önce
AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti Ziyaret öncesi maske verilmesi AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3.
AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti
Ziyaret öncesi maske verilmesi
AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler
AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Son Dakika AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak