AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM - Son Dakika

AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM

24 dakika önce

AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti Ziyaret öncesi maske verilmesi AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3.

AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti

Ziyaret öncesi maske verilmesi

AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler

AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.

AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: AA

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