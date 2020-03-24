AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM - Son Dakika

AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti

Ziyaret öncesi maske verilmesi

AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler

AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.