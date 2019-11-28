Son Dakika Haberleri: AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama
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AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyu bizzat takip ettiğini belirten Çelik, "İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kardeşlik ve hoşgörünün mayasına sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kardeşliği net ifade etmişti: ' Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.'"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü provokasyonlara karşı geçmişte, "Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur." tespitini yaptığını da hatırlatan Çelik, "Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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