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AK Parti'den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması

22.12.2021 23:47
AK Parti'den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz"TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz"

TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, "Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" dedi.

BOTAŞ'ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, "Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

AK Parti'den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması

AK Parti, Doğalgaz, TBMM, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması - Son Dakika


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