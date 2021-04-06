AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki - Son Dakika

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki göstererek, "Bugünü kadar Kadıköy'de AK Parti grubu her dönemde belediye meclisi komisyonlarına üye vermiştir. Ama ilk kez dün bir hukuk garabeti ile karşı karşıya kaldık. Yasal hakkımız olmasına rağmen komisyonlarda yer almadık. Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz." dedi.

Kaya, Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına ilişkin belediye binası önünde açıklamalarda bulundu.

Kaya, dün 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Kadıköy Belediye meclisinde bir hukuk garabeti yaşandığını, AK Partili belediye meclis üyesi arkadaşlarını, yasal hakları olmasına rağmen ihtisas komisyonlarına sokamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü CHP Meclis Grubu ve Belediye Başkanı'nın hukuka aykırı tavrı yüzünden bu durum gerçekleşti. Kadıköy'ü yöneten Kadıköy Belediyesi ve belediye meclisidir. Kadıköy'e dair ne karar varsa öncelikle müdürlükler vasıtasıyla Kadıköy Belediye meclisine gelir. Oradan komisyonlara dağıtılır. İhtisas komisyonları imardan tutun çevreye, tarifelere kadar birçok konuda Kadıköy'ün menfaatine olan tüm hususlarda müdürlüklerden gelen teklifi en ince detayına kadar eleyip dokur, değerlendirir, ya geri gönderir ya düzeltir ya değiştirir ya da uygunsa onaylayarak belediye meclisine sunar. ve konular belediye meclisinin oylarıyla kabul edilir ya da reddedilir."

Kaya, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 24. maddesinde ihtisas komisyonlarının en az 3 en fazla 5 kişiden teşekkül edeceğini ve aynı yasa maddesinin bu komisyonlara nasıl üye verileceğini düzenlediğine dikkati çekerek, yasaya göre her siyasi partinin almış olduğu meclis üyesi sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle bu sayının belirlediğini anlattı.

Bunun bir yasal hak olduğuna işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bu komisyonlara üye vermek kimsenin inisiyatifinde değildir. Kadıköy'de her yıl nisan ayında bu komisyonlar belirlenir, kaç kişiden oluşacağı tespit edilir sonradan hangi siyasi partilerin kaç üyeyle temsil edileceği karara bağlanır. Kadıköy, 37 meclis üyesinden oluşur. Başkanı sayarsak 38 tam üyeden hesaplama ve tespit yapılmalıdır. Bizim AK Parti grubu olarak 4 meclis üyesi arkadaşımız var. 33 tane de CHP'li meclis üyesi var. Bugüne kadar Kadıköy'de AK Parti grubu her dönemde belediye meclisi komisyonlarına üye vermiştir. Ama ilk kez dün bir hukuk garabeti ile karşı karşıya kaldık. Yasal hakkımız olmasına rağmen komisyonlarda yer almadık. Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz."

Kadıköy Belediye Şerdil Dara Odabaşı'nın, göreve gelmesi dolayısıyla 10 Mart'ta kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Kaya, Dara'nın bu ziyarete ilişkin sosyal medyada katılımcılık ve demokrasiye ilişkin paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

Bu paylaşımla, AK Partili meclis üyelerinin komisyonlara alınmamasının çelişki oluşturduğuna işaret eden Kaya, "Buradan anlıyoruz ki başkanın buradaki katılımcılık ve demokrasi kültürü sözde imiş. Biz sözde bir demokrasi kültürü ve katılımcılık istemiyoruz. O günden bugüne ne değişti de katılımcılık ve demokrasi kültürü farklılaştı. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yapmış olduğumuz net muhalefet mi sizi endişelendirdi? Bizim yaptığımız her çalışma Kadıköy'ün ve Kadıköylünün hayrına olan çalışmadır." şeklinde konuştu

Kaya, konuyu yargıya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamaya, Kadıköy Belediyesi AK Parti meclis üyeleri, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.