AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki - Son Dakika

AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki

06.04.2021 16:47

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki göstererek, "Bugünü kadar Kadıköy'de AK Parti grubu her dönemde belediye meclisi komisyonlarına üye vermiştir.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki göstererek, "Bugünü kadar Kadıköy'de AK Parti grubu her dönemde belediye meclisi komisyonlarına üye vermiştir. Ama ilk kez dün bir hukuk garabeti ile karşı karşıya kaldık. Yasal hakkımız olmasına rağmen komisyonlarda yer almadık. Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz." dedi.

Kaya, Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına ilişkin belediye binası önünde açıklamalarda bulundu.

Kaya, dün 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Kadıköy Belediye meclisinde bir hukuk garabeti yaşandığını, AK Partili belediye meclis üyesi arkadaşlarını, yasal hakları olmasına rağmen ihtisas komisyonlarına sokamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü CHP Meclis Grubu ve Belediye Başkanı'nın hukuka aykırı tavrı yüzünden bu durum gerçekleşti. Kadıköy'ü yöneten Kadıköy Belediyesi ve belediye meclisidir. Kadıköy'e dair ne karar varsa öncelikle müdürlükler vasıtasıyla Kadıköy Belediye meclisine gelir. Oradan komisyonlara dağıtılır. İhtisas komisyonları imardan tutun çevreye, tarifelere kadar birçok konuda Kadıköy'ün menfaatine olan tüm hususlarda müdürlüklerden gelen teklifi en ince detayına kadar eleyip dokur, değerlendirir, ya geri gönderir ya düzeltir ya değiştirir ya da uygunsa onaylayarak belediye meclisine sunar. ve konular belediye meclisinin oylarıyla kabul edilir ya da reddedilir."

Kaya, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 24. maddesinde ihtisas komisyonlarının en az 3 en fazla 5 kişiden teşekkül edeceğini ve aynı yasa maddesinin bu komisyonlara nasıl üye verileceğini düzenlediğine dikkati çekerek, yasaya göre her siyasi partinin almış olduğu meclis üyesi sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle bu sayının belirlediğini anlattı.

Bunun bir yasal hak olduğuna işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bu komisyonlara üye vermek kimsenin inisiyatifinde değildir. Kadıköy'de her yıl nisan ayında bu komisyonlar belirlenir, kaç kişiden oluşacağı tespit edilir sonradan hangi siyasi partilerin kaç üyeyle temsil edileceği karara bağlanır. Kadıköy, 37 meclis üyesinden oluşur. Başkanı sayarsak 38 tam üyeden hesaplama ve tespit yapılmalıdır. Bizim AK Parti grubu olarak 4 meclis üyesi arkadaşımız var. 33 tane de CHP'li meclis üyesi var. Bugüne kadar Kadıköy'de AK Parti grubu her dönemde belediye meclisi komisyonlarına üye vermiştir. Ama ilk kez dün bir hukuk garabeti ile karşı karşıya kaldık. Yasal hakkımız olmasına rağmen komisyonlarda yer almadık. Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz."

Kadıköy Belediye Şerdil Dara Odabaşı'nın, göreve gelmesi dolayısıyla 10 Mart'ta kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Kaya, Dara'nın bu ziyarete ilişkin sosyal medyada katılımcılık ve demokrasiye ilişkin paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

Bu paylaşımla, AK Partili meclis üyelerinin komisyonlara alınmamasının çelişki oluşturduğuna işaret eden Kaya, "Buradan anlıyoruz ki başkanın buradaki katılımcılık ve demokrasi kültürü sözde imiş. Biz sözde bir demokrasi kültürü ve katılımcılık istemiyoruz. O günden bugüne ne değişti de katılımcılık ve demokrasi kültürü farklılaştı. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yapmış olduğumuz net muhalefet mi sizi endişelendirdi? Bizim yaptığımız her çalışma Kadıköy'ün ve Kadıköylünün hayrına olan çalışmadır." şeklinde konuştu

Kaya, konuyu yargıya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamaya, Kadıköy Belediyesi AK Parti meclis üyeleri, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki
AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki
AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki
AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki

Kadıköy Belediyesi, AK Parti, Hisarcık, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı         
16:47
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı         
16:36
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den Kadıköy Belediyesi ilçe meclisindeki komisyonlara AK Partili meclis üyelerinin alınmamasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei