Kırşehir'de AK Parti'nin "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkalığı, "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı düzenledi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, bu buluşmaları 81 ilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadını daha güçlü kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Sert, şöyle konuştu:

"Elimizden gelen her türlü desteği kadına veriyoruz. Dünyanın merkezinde kadınlar var. Nereye bakarsanız kadının imzası ve eli var. Ev, okul, sokaklar kadının eliyle daha güzel, kadının eliyle var olmaktadır. Biz kadının ayakları üzerinde durması için çalışma yapıyoruz, bunu ise iki şekilde başarabiliriz. Bunlardan biri eğitim, diğeri ise istihdamdır. İstihdamı kadınlarımıza nasıl sağlarız düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer de kadının toplumun en etkili, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu ifade etti.

Düğer, "Temel amacımız kadınların iş gücünde daha fazla yer almalarını sağlamak, istihdama katılımlarını artırmak, yaşam kalitesi ve refah düzeylerini yükselterek kadınların ülke ekonomisine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması için yönlendirmek ve bilgilendirmek. Bu çalışmadan her kadının faydalanmasını hedefliyoruz." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise aile ve toplumun temel direği olan kadının toplumda daha fazla varlık göstermesi için çalıştıklarını kaydetti.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Züleyha Karademir, Genel Merkez Kırşehir İl Koordinatörü Sena Aktürk de katıldı.