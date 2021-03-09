AK Parti'den kadına şiddetin araştırılması için önerge - Son Dakika

AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla hazırladığı önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde son günlerde artan kadın şiddetine vurgu yapıldı. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde yıllardır sürdürülen mücadelenin nihai hedefinin tek bir vakanın dahi yaşanmamasını sağlamak olduğuna dikkat çekildi. Önergede "Bu kapsamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağduruna yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir" denildi.