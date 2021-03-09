AK Parti'den kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin adım - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekilleri, kadına karşı şiddetin araştırılması için Meclis'e önerge verdi.

AK Parti Grup başkanvekilleri imzasını taşıyan önergede, kadına yönelik şiddet ile mücadelede hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde yıllardır sürdürülen mücadelenin nihai hedefi sıfır tolerans yaklaşımıyla tek bir vakanın dahi yaşanmamasını sağlamak olduğu kaydedildi. Bu kapsamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Daha önce kadınlarla ilgili olarak araştırma komisyonlarının kurulduğu belirtilerek, 2 Mart 2021 tarihinde 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaman İnsan Hakları Eylem Planı'nda aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin artırılmasına yönelik temel ilkeler ile yapılacak düzenlemelere yer verildiği ifade edildi. Bu faaliyetlerin bazılarının hayata geçirilmesiyle tek taraflı ısrarla takip fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenerek mağdurlara sağlanan güvencenin artırılması; eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle bu mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)